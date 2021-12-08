رئيس مياه الفيوم: انتهاج خطة عمل جديدة لتحسين الخدمات

قال المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن قطاع المعامل ينتهج خططا جديدة من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحسين خدمات مياه الشرب المنتجة داخل المحافظة من خلال أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للأحواض والمرشحات داخل محطات التنقية التابعة للشركة بالتنسيق مع قطاع المياه.

وأضاف أن فريق عمل معامل المحطات والعاملين بالمحطة قاموا بتطهير أحواض محطة مياه قحافة الجديدة و2 مرشح، كما تم الانتهاء من تطهير حوض رقم 4 و5 مرشحات بمحطة تنقية مياه الشرب بطامية.

وتابع: بالإضافة إلى تطهير وصيانة حوض و4 مرشحات محطة مياه العزب الجديدة المرحلة الثانية، ومازال العمل مستمر حيث إن عمليات التطهير والتعقيم تتم بالتناوب بين مراحل التنقية للحفاظ على استمرارية الخدمة، كما تتم فى وجود المراقبين الصحيين التابعين لمديرية الصحة بالفيوم.