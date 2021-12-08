إغلاق ميناء السويس البحري لسوء الأحوال الجوية

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء السويس البحري بمحافظة السويس صباح اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 24 عقدة.

وقالت الهيئة إن الضغط الجوي بلغ 1019 واتجاه الرياح جنوبية غربية واضربت حالة البحر وارتفعت الأمواج من 2.50 إلى 4 أمتار، وبلغت درجة الحرارة 15.4 درجة مئوية والرؤية 2 كم وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء أركان حرب مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.