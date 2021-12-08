رئيسة مؤسسة الفضاء الأمريكية: نحتاج طاقات جديدة لاستكشاف النظام الشمسي

أكّدت كاثرين ثورنتون رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الفضاء الأمريكية، الحاجة إلى طاقات جديدة للوصول إلى الكواكب واستكشاف النظام الشمسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العلمية الأولى خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُعقد تحت عنوان "تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي".

وقالت إنّ الأجيال الجديدة في القرن الحالي ستصنع مستقبلهم، ولا يمكن إبلاغهم بكيفية الإعداد لهذا المستقبل، غير أنّها شدّدت على ضرورة توفير الأدوات الرئيسية لهم لا سيّما في مجال الهندسة.

وأضافت أنه يجب تشجيع جميع الطلاب الذين سيستخدمون التكنولوجيات في حياتهم، مؤكدة أهمية منح الفرصة للطلاب أمام الانخراط في المجال العلمي.

ويُعقد المنتدى في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي، تحت عنوان "رؤية المستقبل"، بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو".

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة إلى معرض يضُم العديد من الاجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

وينعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى هذا العام، بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.