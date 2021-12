أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الموعد الرسمي لإقامة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي والذي سيقام في قطر.

وأوضح الموقع الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن الموعد الرسمي لمباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع الأهلي والرجاء سيكون يوم 22 سبتمبر الجاري.

وكان نادي الرجاء المغربي قد طلب تأجيل المباراة بسبب غلق المجال الجوي حتى 15 ديسمبر، قبل أن يكشف رفض كاف لطلبهم رسميا.

ويلعب الأهلي لقاء السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما الرجاء يشارك في النسخة الحالية من السوبر كبطل للكونفدرالية.

وتوج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي في الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

