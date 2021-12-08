ليفربول يطلب تأجيل انضمام صلاح لمعسكر الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم

طلب نادي ليفربول الإنجليزي، من اتحاد الكرة المصري، تأجيل انضمام محمد صلاح نجم الريدز إلى معسكر الفراعنة المقرر له في نهاية ديسمبر من أجل منافسات كأس أمم أفريقيا.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن ليفربول قدم طلبًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لتأجيل رحيل صلاح إلى الكاميرون، في حين دارت مناقشات مماثلة بشأن مهاجم السنغال ساديو ماني ولاعب خط وسط غينيا نابي كيتا.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس الأمم الأفريقية في 10 يناير القادم على أن ينضم صلاح والمحترفين في نهاية ديسمبر الحالي لمعسكر منتخب مصر.

وكانت تقارير قد أشارت لرغبة كلوب بالإبقاء على صلاح وماني وكيتا مع الفريق حتى مواجهة تشيلسي المقرب لها ٢ يناير المقبل.