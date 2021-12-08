رئيس مياه الفيوم يتفقد مشروعات حياة كريمة في مركز يوسف الصديق

أجرى المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات حياة كريمة لتنمية الريف المصري بمركز يوسف الصديق، برفقة المهندس مجدي صبحي مستشار رئيس الشركة لمشروعات حياة كريمة، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات، والمهندس سامي كامل رئيس قطاع المياه.

وتفقد النجار أعمال إنشاء خزان ورافع كحك، والذي تبلغ تكلفة إنشائه نحو ٤٣ مليون جنيه، بطاقة تصميمية تقدر بنحو ٧ آلاف متر مكعب بصرف طلمبات ٢٥٠ لتر ثانية، والذي يعمل على تحسين وزيادة ضغوط مياه الشرب بقرى كحك بحري بمركز يوسف الصديق.

وتابع أعمال إنشاء خط مياه الشرب قطر ٧١٠ مم نوع بولي إيثيلين، ويبلغ طوله نحو ٦ كم، ومساره يبدأ من إبشواي حتى العوني بكحك، وتفقد أعمال المد والتدعيم والإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحي بقرية قوتة، حيث تبلغ حجم الأعمال فيها طبقا للخطة الموضوعة نحو ٦٥٠٠ متر طولي مواسير بلاستيك أقطار ٢٠٠ و٢٥٠ و٤٠٠ و٤٥٠ مم، بجانب أعمال المد والتدعيم لقرى الشواشنة بطول ٣٥٠٠ متر وكحك بطول ١١ كم.

ووجه رئيس الشركة الجهات المنفذة للمشروعات بقرى حياة كريمة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، من خلال خطط زمنية محددة لقياسها ومقارنتها بنسب التنفيذ على الأرض؛ من أجل تقديم خدمة ومنتج جيد يناسب تطلعات وطموحات المواطنين، وتوفير كافة الاعتمادات المالية وتسهيل كافة الإجراءات التي تساعد على الإنجاز والانتهاء من كافة الأعمال في موعدها المحدد.