وقع شجار عنيف في البرلمان التركي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

وأظهر مقطع فيديو، بثه موقع البرلمان، أنّ المناوشات بدأت بعدما سأل النائب عن حزب الشعب الجمهوري إركان أيدين، وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي كان حاضرًا في اجتماع البرلمان، عن سبب استخدامه لطائرة رجل الأعمال التركي الشهير سيزجين باران كوركماز، الذي فر من البلاد بعد اتهامه بغسل الأموال وهو الآن قيد الاعتقال في النمسا، وفق وكالة "سبوتنيك".

واتهم صويلو، عضو البرلمان المعارض بالكذب، وبعد ذلك نشبت مناوشات لفظية بين برلماني حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، تصاعدت إلى شجار عنيف ما دفع إلى قطع جلسة البرلمان.