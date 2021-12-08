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الرئيس الجزائري يستقبل وزير خارجية فرنسا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 5:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 5:47 م

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لو دريان، بحسب بيان لرئاسة الجمهوري.

ومن المنتظر أن يناقش الوزير الفرنسي عدة ملفات تتعلق بطبيعة العلاقة بين البلدين ومناقشة حيثيات الأزمة التي وقعت مؤخرا عقب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى تقييم العلاقات الثنائية وملف التأشيرة.

وأجرى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم محادثات مع نظيره الفرنسي، بحسب بيان الخارجية الجزائرية.

وقد حل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى الجزائر وتقييم للعلاقات الثنائية.

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