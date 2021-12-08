المشرعون الأمريكيون يحذفون العقوبات ضد «السيل الشمالي-2» من الميزانية الدفاعية

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نشرت اللجنة المختصة في مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، وهو لم يتضمن أية عقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي الألماني للغاز.

وكان الجمهوريون يطالبون بإدراج البند حول فرض العقوبات على المشروع، وكانوا يعرقلون إقراره بسبب عدم وجود العقوبات فيه.

وعارض البيت الأبيض فرض العقوبات على شركة Nord Stream-2 AG الروسية – الألمانية المشتركة، التي تدير المشروع، وانتقد موقف الجمهوريين في الكونجرس بشأنها.

من جهته، اعتبر السيناتور الجمهوري تيد كروز عدم فرض العقوبات على "السيل الشمالي-2" بمثابة "الاستسلام" للرئيس جو بايدن أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وزعم أن "انتشار مئات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا" يعتبر "نتيجة مباشرة" لذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت تعارض بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، واعتبرته "تهديدا" على أمن الطاقة في أوروبا، وفرضت عقوبات على سفن وشركات مرتبطة بالمشروع.