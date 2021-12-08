 القوات العراقية تعتقل 13 من عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 8 ديسمبر 2021 10:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

القوات العراقية تعتقل 13 من عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 10:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 10:13 م
اعتقل جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق 13 من عناصر تنظيم داعش، بينهم أحد قادة المفارز الإرهابية المسؤولة عن اغتيال ضُباط في قاطع شمالي بغداد.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الأربعاء أن قيادة جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت سلسلة من العمليات النوعية التي كانت نتائجها ملموسة في بغداد وكركوك والأنبار وصلاح الدين ونينوى  و ديالى، وتمكن خلالها جهاز مُكافحة الإرهاب من اعتقال 13من عناصر داعش.

وأوضح أن من بين  المعتقلين عناصر متورطة في جرائم استهدفت ضُباطا في القوات الأمنية، وقائدا عسكريا له باع طويل في الإرهاب ينتمي لعصابات تنظيم داعـش بصحبة أحد مُرافقيه فضلا عن عناصر أخرى في التنظيم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك