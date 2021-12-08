القوات العراقية تعتقل 13 من عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد

اعتقل جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق 13 من عناصر تنظيم داعش، بينهم أحد قادة المفارز الإرهابية المسؤولة عن اغتيال ضُباط في قاطع شمالي بغداد.



وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الأربعاء أن قيادة جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت سلسلة من العمليات النوعية التي كانت نتائجها ملموسة في بغداد وكركوك والأنبار وصلاح الدين ونينوى و ديالى، وتمكن خلالها جهاز مُكافحة الإرهاب من اعتقال 13من عناصر داعش.



وأوضح أن من بين المعتقلين عناصر متورطة في جرائم استهدفت ضُباطا في القوات الأمنية، وقائدا عسكريا له باع طويل في الإرهاب ينتمي لعصابات تنظيم داعـش بصحبة أحد مُرافقيه فضلا عن عناصر أخرى في التنظيم.