وزيرا الزراعة والقوى العاملة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لرعاية العاملين في القطاع الزراعي

شهدا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال حماية ورعاية العاملين في القطاع الزراعي "صغار الصيادين والمزارعين".

ويتضمن البروتوكول، إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الزراعي، وتعزيز برامج التدريب التعاوني، والعمل على توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى القطاع الزراعي وتوفير العمل اللائق للمزارعين ومكافحة عمل الأطفال.

كما يتضمن البروتوكول، تمكين العاملين بالقطاع الزراعي اقتصاديا وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الزراعة أو الثروة الحيوانية والداجنة أو الثروة السمكية، فضلا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر واستهداف برامج تتماشى مع وظائف المستقبل في قطاع الزراعة، وتطوير مهارات التعامل مع نظم استخدام الميكنة الزراعية الحديثة، وصيانة وإصلاح الآلات الزراعية وفقا لأحدث التقنيات.

وقال وزير الزراعة، إن البروتوكول يسهم في تقديم برامج رعاية وحماية لفئة من أهم الفئات في المجتمع المصري، مشيرا إلى أهمية تحديد أسس ومعايير للبيانات التي يتم تسجيلها في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة طبقا لهذا البروتوكول، فضلا عن وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ البرامج المقترحة.

وأضاف القصير، أن الوزارة تهدف إلي النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الأراضي التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية، والعمل علي تطويرها، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في تنفيذ العديد من الأنشطة وتقديم الدعم اللازم للعاملين فى مجال الزراعة وعلى الأخص صغار المزارعين والفلاحين وصغار الصيادين، فضلا عن العمل على مد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة بما يحقق الاستقرار والأمن الإجتماعي للمواطن المصري.

وأشار إلى أن الدولة تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتأتي مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين الذين يمثلون معظم سكان الريف، بجانب مشروعات البنية التحتية والتعليمية والخدمية.

ومن جانبه، قال وزير القوى العاملة، إن هذا التوقيع يقع في اطار حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لصغار المزارعين والفلاحين والصيادين، مشددا على أهمية استكمال قواعد البيانات الموجودة حتى يتسنى للجهات المسؤولة توفير السبل للرعاية والحماية اللازمة.

وأضاف سعفان، أن البروتوكول يهدف لتنمية مهارات العامل الزراعي المصري وتمكينه إقتصاديا، والمساهمة فى نقل العاملين بالقطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء قواعد بيانات عن عمال الزراعة وصغار المزارعين والصيادين بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز التعاون فى مجال رعاية وحماية وتدريب وتشغيل العمالة الزراعية المصرية والمرأة الريفية، وتوفير حياة كريمة لهم وزيادة وعيهم التأميني.