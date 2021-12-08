الصحة العالمية: رصد متحور أوميكرون في 57 دولة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنّ متحور كورونا الجديد "أوميكرون" رُصد في 57 دولة، كما ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول الجنوب الإفريقي ومنها زيمبابوي.

وأضافت في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية، بحسب شبكة "روسيا اليوم"، إنّه من المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض.

وأوضحت أنّ هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها أوميكرون وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات.

وتابعت المنظمة: "حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور دلتا، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات".