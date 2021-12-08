 محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا وتأجيل امتحان للصف الرابع الابتدائى - بوابة الشروق
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محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا وتأجيل امتحان للصف الرابع الابتدائى

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
غادة الدسونسى
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 1:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 1:58 ص

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة وتأجيل إمتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الإبتدائي بجميع مدارس المحافظة على أن يتم أداء الإمتحان يوم الأحد القادم الموافق 12 ديسمبر 2021، وتستكمل باقى الإمتحانات صباح الخميس وفق الجدول المعلن على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.


ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة وتتوقع هيئة الأرصاد إنخفاض درجة الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما تؤدى إلى إنخفاض الرؤية.

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