شولتس المستشار الجديد يشكر ميركل على ما قدمته من أجل ألمانيا

وجه المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، الشكر للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل على ما قدمته من أجل ألمانيا أثناء سنوات وجودها في المنصب.

وخلال مراسم تسلم ديوان المستشارية، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأربعاء إن ميركل تحملت مهمة التغلب على العديد من الأزمات خلال فترة ولايتها، مشيرا إلى أنهما اجتازا معا بعضا من هذه الأزمات.

وأضاف شولتس، الذي كان نائبا لميركل أثناء وجودها في المنصب:" كان بيننا دائما تعاون مفعم بالثقة"، لافتا إلى أن هذا الأمر يظهر أن ألمانيا أمة ديمقراطية قوية وذات كفاءة.

ووعد شولتس، مبتسما، أنه مع تسلمه لديوان المستشارية لن يتغير الكثير من الأشياء " فأنا أود أن ابني على – كيف يمكن التعبير عن هذا- عقلية شمال شرق ألمانيا (حيث مسقط رأس ميركل) التي سادت هنا حتى الآن، ومن ثم فلن يتغير الكثير من الأشياء هنا".

وأردف شولتس بالقول إن تغيير الحكومة في ظل أزمة كبيرة لم تنته يتطلب الاستمرارية والتشارك:" وافترض أننا سننجح في هذا أيضا".