أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تنتهج سياسة خارجية سلمية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن لها الحق في الدفاع عن أمنها على المدى المتوسط والطويل، وواصفا مسألة ما إذا كانت موسكو ستهاجم كييف أم لا بأنها "استفزازية".

وقال الرئيس الروسي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: " نحن ننتهج سياسة خارجية سلمية، ولكن لنا الحق في ضمان أمننا على المدى المتوسط والبعيد".

وأضاف بوتين:"نحن نناقش هذا الأمر مع جميع شركائنا، وهذا ما حدث خلال محادثتي البارحة مع الرئيس الأميركي السيد بايدن".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء محادثاته أمس الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن مخاوفه العميقة إزاء حشد قوات روسية بالقرب من أوكرانيا، مهدداً بفرض عقوبات اقتصادية قوية وإجراءات. وترغب موسكو الحصول على ضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بينما تصر الدول الغربية على أن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.