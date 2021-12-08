انتهاء الإغلاق في النمسا الأسبوع المقبل للملقحين والمتعافين

قررت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في النمسا، اليوم الأربعاء، انتهاء الإغلاق في البلاد مساء يوم السبت المقبل بالنسبة لمن تلقوا التطعيم أو تعافوا من مرض كوفيد-19.

ويتعين على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم الاستمرار في الالتزام بالقيود المفروضة على حرية الحركة.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن إعادة فتح البلاد سيصاحبه تطبيق "الحد الأدني من الإجراءات الوقائية". وعلى سبيل المثال، سيصبح ارتداء كمامة نوع "اف اف بي 2" إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة.

و سيسمح لمتاجر التجزئة ومصففي الشعر في مختلف أنحاء البلاد بفتح أبوابهم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. ويتعين على قطاع الضيافة الالتزام بموعد انتهاء العمل في الساعة 11 مساء.

وقال وزير الصحة النمساوي فولفجانج موكستين إن المطاعم التي تظل مفتوحة لوقت متأخر من الليل والحانات في مناطق التزلج ستظل مغلقة، مضيفا أنه يحق للولايات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وجرى في 22 نوفمبر الماضي فرض تدابير تضمنت إغلاق أجزاء كبيرة من قطاع التجزئة، إلى جانب حظر تجوال.

ونتيجة لتراجع الاتصال بين الأفراد، انخفض معدل الإصابة خلال سبعة أيام إلى النصف ليصل إلى نحو 535 حالة جديدة لكل مئة ألف نسمة، إلا أن معدل إشغال مرضى كورونا لأسرّة المستشفيات لا يزال مرتفعا.