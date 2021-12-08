حكم بتغريم طارق الشناوي 100 ألف جنيه لاتهامه بسب معز مسعود وحلا شيحة

قضت محكمة جنح ثالث أكتوبر، اليوم الأربعاء، بتغريم كل من الناقد الفني طارق الشناوي والمذيعة راغدة شلهوب، مبلغ 100 ألف جنيه، في اتهامهما بسب وقذف الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة، في القضية رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر.

وكان معز مسعود أقام جنحة مباشرة ضد الشناوي وشلهوب، يتهمهما بتوجيه عبارات سب وقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر برنامج تلفزيوني.

وكان معز مسعود نشر عبر حسابه الرسمي بتويتر صورة من فيديو للحلقة وكتب معلقًا: "‏طارق الشناوي تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأت إلي وإلى زوجتي وأهلها.. فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".