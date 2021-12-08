أزمة تنشب بين محافظة الأقصر والصحفيين بسبب «حفل الكباش»

أصدر صحفيو وإعلاميو محافظة الأقصر، بيان إدانة لقيام إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، بدعوة ٤ صحفيين فقط، لحضور اجتماع المستشار مصطفى ألهم، المحافظ، مع أصحاب الشركات والفنادق السياحية، وعدد من ممثلي القطاع السياحي وذوي الهمم ومنظمات المجتمع المدني، وذلك للإعلان عن تفاصيل خطة سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة للاستفادة من المكتسبات التي حققتها احتفالية افتتاح مشروع إعادة إحياء طريق الكباش الذي شهدته المدينة قبل أسبوعين.

وأدان البيان قيام مسئولو إعلام المحافظة كذلك بدعوة مالك أحد المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحضور الاجتماع بغير ذي صفة في الوقت ذاته الذي لم يمنحوا فيه الفرصة لباقي الصحفيين بالأقصر تفعيل دور المشاركة المجتمعية في إعلان هذه الخطة وذلك من خلال مؤسساتهم التي تقدم خدمة الإعلام بجميع أشكاله سواء مرئي أو مسموع أو مقروء.

وأضاف البيان، أن الصحفيين الذين لم يتم دعوتهم لحضور الاجتماع قاموا بمغادرة كل المجموعات التي خصصتها إدارة الإعلام بديوان عام محافظة الأقصر لإرسال أخر النشرات الإخبارية عليها، ومن ثم التوقف عن نشر كل ذي صلة بالمحافظة في خطوة تصعيدية تجاه الأمر لحين البحث عن حلول تضمن توزيع العدل في معاملة الإدارة لجميع وسائل الإعلام دون تمييز.