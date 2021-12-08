 نائب عن إلغاء حفل أميرة البيلي بجامعة جنوب الوادي: يجب تطبيق القانون على المقصرين - بوابة الشروق
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نائب عن إلغاء حفل أميرة البيلي بجامعة جنوب الوادي: يجب تطبيق القانون على المقصرين


نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 3:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 3:44 ص

شنّ الدكتور محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، هجوما لاذعا ضد جامعة جنوب الوادي، بسبب الموافقة على تنظيم حفل للشاعرة أميرة البيلي، قبل أن يتم إلغاؤها بسبب سوء التنظيم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة" الذي يبث على قناة "ETC"، مساء الثلاثاء، إنه تقدم بطلب إحاطة بمجلس النواب ضد ما حدث في جامعة جنوب الوادي .

وأضاف أنّ ما حدث سببه قصور داخل جامعة جنوب الوادي، بسبب موافقتها على إقامة حفل للشاعرة أميرة البيلي، مطالبًا بضرورة تنفيذ القانون بسبب التقصير الذي حدث، وتأثيره على حياة الطلاب بالجامعة.

وأشار إلى عدم إتباع الإجراءات الاحترازية والأمنية في تنظيم الحفل، إلى التكدس الشديد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من وباء كورونا.

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