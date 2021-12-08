دعوى عارضة في قتل مواطن جورجي في برلين: الجريمة إشارة لخصوم روسيا السياسيين

نظرت المحكمة العليا في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، دعوى عارضة قدمها سبعة من أقارب مواطن جورجي قتل في حديقة تيرجارتن بوسط برلين في عام 2019.

وقالت محامية مقدمي الدعوى إن قتل المواطن الجورجي "إشارة إلى كل الخصوم السياسيين لروسيا"، ووصفت الجريمة بأنها " عملية إعدام لإظهار القوة السياسية".

وانضمت الدعوى العارضة لطلب الادعاء العام وطالبت بالسجن مدى الحياة للمتهم الروسي في القضية/56 عاما/، وقالت المحامية إن المتهم ارتكب الجريمة بتكليف من موسكو.

وطالبت المحامية والادعاء المحكمة بالتأكيد على مدى الخطورة الخاصة للجريمة وهو ما يستبعد الإفراج عن المتهم بعد السجن لمدة 15 عاما.

ومن الممكن أن تصدر المحكمة قرارها في القضية قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

وأعلنت المحكمة أنها ستخصص جلسة الثلاثاء المقبلة للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم.

وأوضح مقدمو الدعوى العارضة أنهم ليس لديهم شك في أن المتهم هو الذي قتل المجني عليه 40 عاما في حديقة تيرجارتن بالرصاص في 23 أغسطس 2019.

يذكر أن السلطات الروسية كانت تصنف المجني عليه الذي كان يعيش في ألمانيا منذ 2016 كطالب لجوء، على أنه إرهابي شيشاني بدعوى أنه قاتل في الشيشان إلى جانب الانفصاليين الشيشانيين.

وفي ختام مرافعتها، قالت المحامية عن ملابسات الجريمة إن المجني عليه كان يعمل في بلاده من أجل حماية الشيشانيين وأضافت أن موكليها على قناعة بأن عمله السياسي وموقفه كانا الدافع وراء جريمة القتل، مشيرة إلى أنه كان هدفا لعملية اغتيال في العاصمة الجورجية تبليسي في عام 2015، لكنه نجا من الموت وأصيب فحسب.