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داليتش مستمر في تدريب المنتخب الكرواتي حتى يورو 2024

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 8:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 8:32 م

كشف الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن استمرار المدرب زلاتكو داليتش في منصب المدير الفني للمنتخب الكرواتي حتى بطولة كأس أمم أوروبا القادمة عام 2024 .

وتولى داليتش -56 عاما- تدريب الفريق في 2017 وقاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا ، والتي خسرها أمام المنتخب الفرنسي.

كما قاد داليتش الفريق إلى نهائيات كأس العالم المقبلة والمقررة في قطر العام المقبل.

وكان داليتش متحمسا لقيادة المنتخب الكرواتي إلى هذه النجاحات الرائعة وإسعاد الشعب الكرواتي.

وقال داليتش في بيان للاتحاد الكرواتي على موقعه بالانترنت اليوم الأربعاء : "بالنسبة لي ، ليس هناك شرف أعظم من قيادة المنتخب الكرواتي".


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