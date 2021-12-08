تعطيل الدراسة وتأجيل امتحان الصف الرابع الابتدائي في كفر الشيخ اليوم

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرر تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، الموافق 8 ديسمبر الجاري، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى تأجيل امتحان مادة اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي بصفة مبدئية للاسبوع القادم، حفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وذكرت الهيئة في تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار في الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظو المحافظات الساحلية الشمالية، قرار بغلق المدارس، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.