محافظ مطروح يستعرض خطة التنمية أمام نواب لجنة الإسكان

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن الدولة المصرية تهتم بتنمية المحافظة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، تماشيا مع خطة الدولة والسياسة العامة للتنمية الحقيقة والشاملة ورؤية الدولة 2030.

وأوضح أن المحافظة كان لها نصيب كبير من المشروعات القومية، منها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة العلمين الجديدة التى تعد من مدن الجيل الرابع وتضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تصل لمليارات الجنيهات وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للابراج السكنية.

وتابع شعيب، خلال لقاء أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة: "من المشروعات القومية محور الضبعة، ومشروع المليون ونصف فدان ونصيب المحافظة منه، بالإضافة للقرار رقم 361 لسنة 2020 لإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد بناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي 707234.5 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة".

واستكمل المحافظ، خلال استعراض خطة التنمية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها: "كما أن مشروع ميناء جرجوب البحري التجاري الدولي سيوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، ومحطة الضبعة للطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء سيوفر الكهرباء لمصر ويخدم مشروعات التنمية الحالية والمستقبلية بها.

واختتم: "وأخيرا مشروعات توفير مياه الشرب بجميع مراكز ومدن المحافظة عن طريق إقامة محطات تحلية عملاقة، ضمن مخطط الحكومة للتوسع في الاعتماد على مياه البحر لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والزيادة السكانية الجديدة".