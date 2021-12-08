 التشيك تعتزم إرسال 150 جنديا إلى حدود بولندا مع بيلاروس - بوابة الشروق
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التشيك تعتزم إرسال 150 جنديا إلى حدود بولندا مع بيلاروس

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 8:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 8:51 م

قال وزير الدفاع المؤقت في جمهورية التشيك لوبومير ميتنار، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع للحكومة في براغ، إن بلاده تعتزم إرسال 150 جنديا إلى بولندا للمساعدة في تأمين حدودها مع بيلاروس.

ويتعين موافقة البرلمان على مثل هذا القرار، وهي أمر شبه مؤكد. وسيكون التفويض لمدة 180 يوما.

ويأتي هذا التحرك استجابة لطلب من بولندا.

وتتعاون جمهورية التشيك مع بولندا والمجر وسلوفاكيا، الأعضاء معها في مجموعة "فيشجراد" v4.

وعلى مدار أسابيع، حاول آلاف المهاجرين الذي ينتمون إلى عدة دول تعاني من أزمات، الوصول إلى بولندا، أو دول البلطيق، عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بتعمد نقل المهاجرين جوا إلى العاصمة مينسك تمهيدا لدفعهم إلى داخل الاتحاد الأوروبي.

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