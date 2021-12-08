تعادل مثير بين تشيلسي وزينيت يهدي يوفنتوس قمة المجموعة الثامنة بدوري الأبطال

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انتزع يوفنتوس الإيطالي صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متفوقا على تشيلسي، الذي بات في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وخاض الفريقان مباراتهما الأخيرة في المجموعة، من أجل تحديد المتصدر والوصيف، بعدما ضمنا تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وتغلب يوفنتوس 1 / صفر على ضيفه مالمو السويدي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادلا مثيرا 3 / 3 بين زينيت سان بطرسبرج الروسي وضيفه تشيلسي الإنجليزي.

وبذلك، ارتقى يوفنتوس للصدارة برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه تشيلسي (حامل اللقب)، فيما تواجد زينيت في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، لينتقل للعب ببطولة الدوري الأوروبي، فيما بقي مالمو متذيلا للترتيب بنقطة واحدة.

وفي مدينة سان بطرسبرج، اتسمت مباراة زينيت وتشيلسي بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث بادر الفريق الإنجليزي بالتسجيل مبكرا عن طريق الألماني تيمو فيرنر في الدقيقة الثانية.

ورد زينيت بهدفين في غضون 3 دقائق، حملا توقيع كلودينيو وسردار أزمون في الدقيقتين 38 و41 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الروسي 2 / 1 على نظيره الإنجليزي.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 62، فيما تكفل فيرنر بتسجيل الهدف الثالث للفريق اللندني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85.

بينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز تشيلسي، وتصدره للمجموعة، فاجأ ماجوميد أوزدوييف الجميع بتسجيله هدف التعادل للفريق الروسي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة

وعلى ملعب (أليانز ستاديوم)، تقمص مويس كين دور البطولة في مباراة يوفنتوس ومالمو، بتسجيله هدف الفريق الإيطالي الوحيد في الدقيقة 18.

يذكر أن يوفنتوس سيواجه في دور الـ16 أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات السبع الأخرى بمرحلة المجموعات، فيما يلعب تشيلسي مع أحد متصدري تلك المجموعات.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة دور الـ16 بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.