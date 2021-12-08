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صحيفة بريطانية: إلغاء احتفالات عيد الميلاد بمدينة فرنسية بسبب «كورونا»

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 6:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 6:35 ص

اتخذت مدينة "تارن إي جارون" الفرنسية قرارًا بإلغاء حفل عيد الميلاد السنوي، في ظل الانتشار الحالي للإصابات بفيروس كوفيد-19 والمخاوف من انتشار فيروس السلالة المتحورة من كورونا "أوميكرون" وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن جان لويس إيبريس، رئيس المدينة قوله إن: "قبل أسبوعين، اعتقدنا أننا سنكون قادرين على القيام بالاحتفال، ولكن مع الزيادة الأخيرة في انتقال فيروس كوفيد-19، اعتقدنا أننا نجازف بخسارة الأطفال وكبار السن".
ويبلغ معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا في هذه المنطقة 223 حالة لكل 100 ألف نسمة.

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