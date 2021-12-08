نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "المشروعات القومية قاطرة التنمية فى مصر".

حاضر في الندوة اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، بمشاركة الدكتوره نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا، وعزه عبدالرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا.

وأشاد الدكتور أكرم نمير وكيل كلية التربية النوعية لشرون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية فى سبيل دفع عجلة التنمية في المجالات.

ووجه نمير، الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود ذكي، ونائبه الدكتور حمدي شعبان على إتاحة هذه الندوات التثقيفية المثمره والمفيدة لطلاب الكليات المختلفة، مشيدًا بدور التثقيفي والتنويري للهيئة العامه للاستعلامات بقيادة ضياء رشوان.

وفي كلمته، أشاد اللواء مصطفى هدهود بالمشروعات القومية الكبرى التي تحققت في غضون السنوات القليلة الماضية ومنها العاصمة الإدارية، والمدن الجديدة، والطاقة الشمسية، وقناة السويس الجديدة، وصوامع القمح، والطرق، والكباري، واستصلاح 2.5 مليون فدان، مبادرة حياة كريمة، وتوفير جميع أنواع للقاحات كورونا وغيرها.

وطالب هدهود، بالتركيز على المشروعات الصناعية لرفع عجلة التنمية، موصيا الشباب وكل فرد في المجتمع بالعمل الجاد للوصول الى أعلى معدلات التنمية تحت مظلة قيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن.