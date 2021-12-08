قال شهود عيان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء ، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على سكان الحي المُهددين بالطرد، وذلك لتصديهم لمُستوطنين ومنعهم من اقتحام الحي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس، في بيان صحفي، إن طواقمه تعاملت مع أربع إصابات بغاز الفلفل في الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال على مجموعة من الشبان.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت المداخل المؤدية إلى الحي، ومنعت المتضامنين مع أهله والصحفيين من دخوله ودققت في هوياتهم.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها وحواجزها في الحي، وأغلقت المداخل المؤدية إليه، وحاولت طرد المتضامنين الذي جاءوا تلبيةً لدعوات أطلقها نشطاء مقدسيون للتصدي لمسيرة استفزازية للمستوطنين داخل الحي.

ووصلت مسيرة المستوطنين الاستفزازية إلى الحي تحت حماية من شرطة الاحتلال، واقتحم عدد منهم بناية سكنية في الحي ، وبعد أن رد الأهالي عليهم بالتكبيرات، اقتحمت قوات الاحتلال البناية واعتدت على سكانها بشكل همجي.

كانت جمعيات استيطانية ويمينية متطرفة أطلقت دعوات للوصول في مسيرة إلى البؤرة الاستيطانية "شمعون الصديق" بحي الشيخ جراح؛ بذريعة "دعم" المستوطنين في الحي المقدسي.