التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ447 موظفا بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهاء دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لـ447 موظفا بجامعة المنصورة "قسم التعليم"، وأرسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأشار رئيس الجهاز في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الجهاز ينشر كل شهر تقريرا ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بالإضافة إلى أنه يمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.