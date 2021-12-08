رئيس جامعة المنيا يشارك بمنتدى التعليم العالي

شهد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وانطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، في نسخته الثانية، تحت عنوان "رؤية المستقبل".

وقال عبد النبي إن الدورة تقام برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر الجاري، وبمشاركة من الوزراء والسفراء، ورؤساء الجامعات، والشخصيات العامة والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية من مصر والعديد من دول العالم.

وأضاف أن المنتدى ناقش خلال جلساته عدداً من قضايا التعليم والتكنولوجيا والابتكار، في محاولة جادة لربط الحاضر بالمستقبل والعمل المشترك في مسيرة التقدم الإنساني بين الدول، لتحقيق التعاون والتكامل وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب النجاح حول العالم في تلك المجالات، بما يتفق مع التوجهات العامة للدولة، ويتوائم مع جهودها لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن الجامعة تشارك في المعرض التعليمي المقام على هامش المنتدى، والذي يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، بما يعد فرصة للمشاركين للاطلاع على برامج وكليات جامعة المنيا الجديدة والمتميزة والمواكبة لسوق العمل العالمي، وكذا مرافقها البحثية والخدمية، وما تضم من كليات معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفرص تعليمية فريدة التي تقدمها للحصول على درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة، وبرامجها بالتعلم المدمج.

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور التي تدور حول أهمية مستقبل العمل، وإعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، وجاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة، إلى جانب عقد سلسلة من الفعاليات والأنشطة من خلال صور واجتماعات وندوات وورش عمل.