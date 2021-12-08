أفاد الإدعاء الفرنسي، بإطلاق سراح مواطن سعودي اعتقل بالخطأ في مطار باريس.

جاء ذلك حسبما أوردت قناة "العربية" في نبأ عاجل، ظهر اليوم الأربعاء.

وكشفت مصادر في الشرطة الفرنسية ملابسات القبض على مواطن سعودي أمس الثلاثاء في مطار بباريس للاشتباه بصلته بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرة إلى دور لجواز سفره في هذا الأمر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها في الشرطة الفرنسية قولها إنّ عملية القبض جرت بعد أن أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه، وذلك بعد أن أعلنت السعودية وجود خطأ في تحديد الهوية.

وكانت السفارة السعودية في باريس قد صرحت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بأنّ الشخص الذي ألقي القض عليه لا علاقة له بالقضية المتناولة، ويجب إطلاق سراحه على الفور.