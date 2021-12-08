 على هامش قضية خاشقجي.. إطلاق سراح مواطن سعودي اعتُقل بالخطأ في مطار باريس - بوابة الشروق
الأربعاء 8 ديسمبر 2021 4:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

على هامش قضية خاشقجي.. إطلاق سراح مواطن سعودي اعتُقل بالخطأ في مطار باريس

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 3:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 3:46 م

أفاد الإدعاء الفرنسي، بإطلاق سراح مواطن سعودي اعتقل بالخطأ في مطار باريس.

جاء ذلك حسبما أوردت قناة "العربية" في نبأ عاجل، ظهر اليوم الأربعاء.

وكشفت مصادر في الشرطة الفرنسية ملابسات القبض على مواطن سعودي أمس الثلاثاء في مطار بباريس للاشتباه بصلته بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرة إلى دور لجواز سفره في هذا الأمر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها في الشرطة الفرنسية قولها إنّ عملية القبض جرت بعد أن أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه، وذلك بعد أن أعلنت السعودية وجود خطأ في تحديد الهوية.

وكانت السفارة السعودية في باريس قد صرحت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بأنّ الشخص الذي ألقي القض عليه لا علاقة له بالقضية المتناولة، ويجب إطلاق سراحه على الفور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك