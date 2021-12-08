 «فايزر» تعلن أن الجرعة المعززة من لقاحها تضمن حماية فعالة من «أوميكرون» - بوابة الشروق
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«فايزر» تعلن أن الجرعة المعززة من لقاحها تضمن حماية فعالة من «أوميكرون»


نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 8:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 8:52 م

أعلنت شركة "فايزر" أن الجرعة المعززة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، أثبتت فعاليتها في الحماية من المتحور الجديد من كورونا "أوميكرون"، الذي يعتقد أنه أسرع انتشارا من متحور "دلتا".

واختبرت "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" مدى فعالية الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح في تحييد "أوميكرون" في المختبرات، ووجدتا ضعفا كبيرا بعد الجرعتين المعتادتين، وتبين أن الجرعة الثالثة المعززة زادت مستوى الأجسام المضادة 25 مرة.

وقالت الشركتان إن "الجرعتين قد لا تكونان كافيتين للحماية من الإصابة بمتغير "أوميكرون".. إلا أن الجرعة الثالثة أظهرت فعالية أكبر في الحماية من المتحور"، وأشارتا إلى أنهما تعملان على تطوير لقاح مخصص لمواجهة "أوميكرون" في حال احتاج الأمر.

وكان لإعلان "فايزر" أثر فوري على الأسواق الأمريكية فقد تحولت التعاملات التي فتحت على انخفاض خلال ثوان إلى الارتفاع وقفز مؤشر "داو" نحو مئتي نقطة.


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