المستشار الألماني الجديد يستهل مهام منصبه بزيارة لفرنسا وبلجيكا

يستهل المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، مهام منصبه بعد غد الجمعة الموافق العاشر من ديسمبر بزياره لفرنسا وبلجيكا مثلما أفاد بيان الحكومة الألمانية.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد سلم شولتز، وثائق عمل وزراء الحكومة الألمانية بمقر قصر الرئاسة الألماني، وذلك عقب أداء شولتز اليمين الدستورية مستشارا اتحاديا جديدا لألمانيا اليوم الأربعاء.

ودعا شتاينماير في خطاب وجهه إلى أعضاء الحكومة الجديدة إلى الوقوف من أجل التماسك الاجتماعي. وقد أعطى غالبية الناخبين لائتلاف إشارة المرور "تفويضا بخطوات شجاعة نحو التغيير".

وأضاف الرئيس الألماني في كلمته بمناسبة تولي شولتز منصب مستشار ألمانيا والحكومة الألمانية الجديدة المكونة من ائتلاف الأحزاب الثلاث (الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الليبرالي الحر)، وتطرق إلى التحديات التي تواجه ألمانيا لا سيما بالنسبة لكيفية مواجهة وباء كورونا.

وفي تصريح للمستشار الألماني الجديد لقناة "إن تي في" الإخبارية الألمانية، أكد أن حماية المناخ في ألمانيا ليست كافية حيث ترى وزيرة التنمية الفيدرالية الجديدة سفينيا شولتز أن تعزيز حماية المناخ في البلدان الفقيرة مهمة مركزية لوزارتها.

وأضاف شولتز: "علينا أن نفعل المزيد لحماية المناخ في ألمانيا"، لافتا إلى أن ألمانيا لديها وظيفة نموذجية فيما يتعلق بحماية المناخ حيث أن ألمانيا لديها العديد من التقنيات والخيارات لتجنب الغازات المسببة للاحتباس الحراري ولكن علينا أيضًا أن نعمل على ذلك بشكل دولي وليس محلي فقط.