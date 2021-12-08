انطلاق أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب في تونس

بدأت أشغال المؤتمر الخامس والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب بمقر الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب بتونس اليوم الأربعاء وسط حضور لممثلي الوفود العربية.

يناقش المؤتمر بحسب جدول أعماله مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، واستغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة النقل البري.

كما سينظر المؤتمر في تصور للاحتفال باليوبيل الذهبي لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب لعام 2022. وكذلك في خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وتجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.

وفي كلمة الافتتاح قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان للوفود المشاركة "تجتمعون اليوم في مؤتمركم الخامس والأربعين وما تزال جائحة كورونا تخيم بظلالها القاتمة على المنطقة والعالم".

وتابع كومان "ولئن كان الوضع الوبائي قد سمح لنا بلقاء أغلب الوفود اليوم وجهاً لوجه بعد أن حرِمنا ذلك في المؤتمر الماضي، فإن متحور أوميكرون المستجد ينذر بعودة أجواء التباعد الاجتماعي والحجر الصحي بل الإغلاق التام وربما حظر التجوال. وهو ما يعيد ترتيب مسؤوليات كبيرة على عاتق أجهزة الشرطة والأمن".

ويحضر المؤتمر وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين ومهدي هادي علي الفكيكي مستشار وزير الداخلية العراقي ورئيس المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر كبار المسؤولين الأمنيين في الدول العربية فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.