مياه المد تغمر أحياء ساحلية في العاصمة الإندونيسية

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قال مسؤولون وسكان إندونيسيون اليوم الأربعاء إن فيضانات ناتجة عن المد غمرت أحياء ساحلية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث تقع بعض المناطق تحت مستوى سطح البحر.

وقال السكان الذين يعيشون في الجزء الشمالي من جاكرتا إن مياه الفيضانات التي يصل ارتفاعها إلى متر واحد تسببت في أضرار بمنازلهم وأجهزتهم الإلكترونية.

وحذر عمدة شمال جاكرتا، على مولانا حكيم، من أنه من المتوقع حدوث المزيد من فيضانات المد هذا الأسبوع.

وقال نائب حاكم جاكرتا أحمد رضا باتريا إن إدارة المدينة تعتزم بناء المزيد من الحواجز لحماية المناطق الساحلية من تدفقات البحر .

وقال خبراء إن حوالى 40% من جاكرتا تقع تحت مستوى سطح البحر وبحلول عام 2050 يمكن أن تغمر المياه منطقة شمال جاكرتا بأكملها.

وتخطط حكومة الرئيس جوكو ويدودو لنقل عاصمة البلاد إلى جزيرة بورنيو بحلول عام 2025.