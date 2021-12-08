تقرير: آلاف الأفغان مازالوا بانتظار المغادرة إلى ألمانيا

بعد عدة أشهر من استيلاء طالبان على السلطة، لا يزال آلاف المواطنين الأفغان الذين كانوا يعملون لدى الجيش الألماني أو السفارة الألمانية أو مؤسسات أخرى، ينتظرون مغادرة البلاد إلى ألمانيا، حسبما ذكرت مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأربعاء نقلا عن وزارة الداخلية.

وجاء في رد للوزارة على تحقيق أجراه حزب اليسار فى البوندستاج أن ألمانيا قبلت طلبات من حوالى 25 ألف أفغاني يرغبون فى إعادة توطينهم. ومن بين هؤلاء، تمكن 7033شخصا من الانتقال إلى ألمانيا حتى الآن.

وأشارت الأرقام إلى أن السلطات الألمانية وافقت على قبول 24 ألفا و556 شخصا من أفغانستان خلال الفترة من 15 أيار/مايو إلى 26 تشرين ثان/نوفمبر.

وحتى الآن جاء 1319 موظفا محليا و5711 من أفراد أسرهم إلى ألمانيا.