رئيس وزراء بريطانيا يوجه اعتذارا بعد الفيديو المسرب

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمام النواب في مجلس العموم، اليوم الأربعاء، بعد ظهور مقطع فيديو لمسؤولين يتحدثون عن حفل لموظفين حكوميين خلال الإغلاق الوبائي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن جونسون قوله إنّه "يعتذر بلا تحفظ" عن المقطع المسرب الذي يظهر مسؤولين في مكتب الحكومة بداونينج ستريت يمزحون بشأن إقامة حفل للموظفين في ذروة الإغلاق الوبائي في ديسمبر الماضي، لكنه أشار إلى أن الحفل لم ينظم فعليا.

وأضاف: "يمكنني أن أتفهم كم سيكون من المثير للغضب التفكير في أن الأشخاص الذين وضعوا القواعد لم يتبعوها.. لقد كنت غاضبا أيضا لرؤية هذا المقطع".

وتابع: "أعتذر بلا تحفظ عن الإساءة التي تسبب بها (المقطع) في كل أنحاء البلاد، وأعتذر عن الانطباع الذي أعطاه".

وصرح جونسون بأنّه على الرغم من أنه طُمئن مرارا وتكرارا منذ ظهور هذه الادعاءات بعدم وجود حفل ولم يتم انتهاك القواعد الوبائية، فقد أصدر تعليماته لسكرتير مجلس الوزراء، للنظر في الأمر، واتخاذ إجراء تأديبي ضد أي موظف يثبت انتهاكه للقواعد.

وواجه جونسون اتهامات بالكذب بسبب مقطع الفيديو الذي شمل بعض من كبار المسؤولين في مكتب الحكومة وهم يمزحون حول إقامة حفل خلال الإغلاق بالتزامن مع عيد الميلاد العام الماضي.

وأشارت الادعاءات إلى أن الحفل عقد للموظفين في مكتب الحكومة في ديسمبر من العام الماضي، وانتهك قواعد التباعد، في حين أصر رئيس الوزراء على أن الحفل المشار إليه لم يقم بالأساس.

وفي الفيديو المسرب لإيجاز صحفي متلفز، شوهد مستشار لجونسون يمزح مع أليجرا ستراتون، السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء آنذاك، حول "حفلة عيد الميلاد في داونينج ستريت ليلة الجمعة".

تم تصوير اللقطات، التي حصلت عليها شبكة "آي تي في"، في 22 ديسمبر 2020، وكان يوم الجمعة السابق 18 ديسمبر، وهو التاريخ الذي قالت فيه مصادر متعددة إن هناك حفلة للموظفين داخل مقر الحكومة في داونينج ستريت، والتي ستخالف القواعد الصارمة المعمول بها في ذلك الوقت.