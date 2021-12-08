النرويج تشدد قيود كورونا قبيل عيد الميلاد

تعتزم النرويج تشديد القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا نظرا للوضع الوبائي في ظل ظهور سلالة أوميكرون.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستوره في مؤتمر صحفي في أوسلو مساء اليوم الثلاثاء إن الوضع الوبائي بات خطيرا الآن لدرجة أن اتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على الجائحة بات ضروريا. وأضاف أن هذا يعني أيضا أن موسم عيد الميلاد سيكون مختلفا هذا العام.

وذكرت وزيرة الصحة إنجفيلد شاركول أنه من المهم أن تستمر الروابط الاجتماعية، لكن مع خفض عدد الأشخاص الذين يلتقي بهم المرء.

ويتضمن ذلك أيضا موسم العيد، حيث قال ستوره إن السلطات توصي بجعل الحد الأقصى للتجمعات في عيد الميلاد وليلة رأس السنة عند 20 شخصا.