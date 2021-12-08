الجزائر: إصابة 76 طفلا بكورونا والحكومة تقرر عطلة مدرسية اضطرارية

كشفت حصيلة لوزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة وثماني وفيات، بالمقابل تماثلت 166 حالة للشفاء.

ومن جهته كشف رئيس مصلحة الوقاية التابعة لمديرية الصحة بوهران /500 كيلومتر غرب عاصمة البلاد/، يوسف بوخاري عن تسجيل 76 حالة إصابة بفيروس كورونا لدى أطفال تتراوح أعمارهم مابين ما بين 4 إلى 18 سنة في الفترة الممتدة ما بين الأول من نوفمبر إلى اليوم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية الجزائرية أمس الثلاثاء عن تقديم اضطراري وعاجل لموعد العطلة المدرسية، وتمديدها لـ 21 يوما، في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة العلمية دخول البلاد للموجة الرابعة من العدوى.

وكانت الجزائر قد خففت إجراءات الحجر، بينما أشار وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد لى احتمالية العودة لتشديد الإجراء في حال تدهور الوضع الصحي وتمسك الأغلبية بعدم أخذ اللقاح.