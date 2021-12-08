كيف تكون مديرا ناجحا لفريق من الموظفين في ظل العمل عن بعد وسط تفشي كورونا؟

نصحت كتب إدارة الأعمال القديمة، التي صدرت طبعاتها في حقبة الثمانينات، جميع المدراء، بالتجول في المكاتب والتحدث مع الموظفين، والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عمّا يحدث داخل بيئة العمل خلال فترة الاستراحة، لأن هذه كانت أساليب النجاح المعتمدة آنذاك، لكن حاليا تغير كل شيء، خاصة بعد فترة العزل في ظل تفشي كورونا، عندما أصبحت معظم الشركات تعمل عن بعد.

يقول جيف سمارت، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات تقوم بتحليل سلوك القادة والمدراء حوال العالم، لموقع "سايكولوجي توداي": "من خبرتي خلال الـ25 عاما الماضية، استطعت الإجابة على سؤال (كيف تكون قائدا ناجحا لفريق عملك؟)، لكن منذ فترة عزل جائحة كورونا، بدأت أبحث من خلال شركتي عن صفات القائد الناجح الذي يعمل عن بعد، وتوصلت بالفعل للعديد من الاكتشافات".

وفقا للأبحاث التي أجرتها شركة "جيف سمارت"، فإن القائد الناجح يتميز بعدة مهارات، على رأسها: الدقة في تحديد الأهداف، والقدرة على اختيار الموظفين الأكفاء، والتمكن من متابعة كل شيء بالتفصيل، ومكافأة الأداء الجيد من قبل الموظفين، وتنفيذ ما يقول المدير إنه سيفعله لبناء الثقة.

أكد جيف أن مهارة تحديد الأهداف بدقة هي التي يجب أن تكون متوفرة أولا في المدير الذي يقود فريقا من الموظفين يعملون عن بعد، موضحا أنه من السهل أن يشرح المدير لفريقه، المهام التي عليهم تنفيذها وهو يتحدث معهم وجها لوجه، لكن من الصعب حدوث ذلك وهو يتحدث معهم عبر الإنترنت، وهنا تظهر براعة المدير في قيادة الفريق.

على المدير الجيد حسن انتقاء الموظفين خاصة عند العمل عن بعد، حيث أوضح جيف أن سوء التوظيف يظهر عندما يعطي المدير مهمة للفريق ولا يستطيع أحد تنفيذها؛ لأنهم غير قادرون على العمل، أو ذكروا له مهارات ليست موجودة لديهم بالفعل، مما قد يقوم بتعطيل العمل، أو خسارة الأموال، ولذلك يجب على المدير أن يحسن التوظيف.

وأشار جيف إلى أن نظام المكافآت يعمل جيدا عندما يقود المدير فريقا يعمل عن بعد، وذلك لأن المنافسة في بيئة العمل تجعل الجميع يعمل بجد، لكن عندما يعمل كل فرد على حدة من المنزل، فنظام المكافآت والتعويضات سيكون مناسبا جدا لهذه المرحلة، وهو شيء يستطيع المدير الناجح فقط تقديره.

وأوضح جيف أن المدير الناجح أيضا يجب أن يكون ماهرا في متابعة الموظفين، فمن السهل ألا يتابع المدير جميع المهمات عند العمل من المكتب، لأنه ربما سيوجد من ينوب عنه، لكن عند العمل عن بعد، يجب أن يتابع المدير بنفسه كل خطوة ومهمة.