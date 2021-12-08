مقتل 5 أشخاص إثر تحطم مروحية عسكرية في بيرو

لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر تحطم مروحية عسكرية في بيرو.



وأعلنت القوات الجوية في بيرو، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف حطام المروحية في منطقة من الصعب الوصول إليها، في إقليم هواروشيري بوسط البلاد. وتقع بيرو في أمريكا اللاتينية.



واختفت المروحية، التي كانت تحمل على متنها خمسة جنود، أمس الثلاثاء.



وغرد رئيس بيرو، بيدور كاستيو، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "يؤسفني للغاية وفاة خمسة من أفراد طاقم مروحية تابعة للقوات الجوية، في هواروشيري.. فقدوا حياتهم أثناء أداء الواجب. أقدم التعازي لعائلاتهم".



وكان الجنود في مهمة خاصة بوزارة التنمية والدمج الاجتماعي عندما وقع الحادث.



وكانت المروحية أقلعت من العاصمة ليما، وتوقفت في سان رامون بمنطقة جونين، قبل أن تستأنف رحلتها إلى مدينة بوكالبا في منطقة الأمازون.