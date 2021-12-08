طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون اليوم امتحان اللغة الانجليزية ضمن امتحانات ديسبمر

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية في اليوم الرابع من أيام امتحانات شهر ديسمبر على نظام التقييم الجديد، ويؤدي طلاب المحافظات التي حصلت على إجازة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية الامتحان الأحد المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المدارس متلزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ويتم عقد الامتحانات أثناء اليوم الدراسي حسب الفترات الدراسية، وأنها تتابع عقد الامتحانات من خلال المديريات والإدارات التعليمية ولم تتلق أية شكاوى حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن تقييم الامتحانات يتم على مستوى المدرسة بأن يتولي معلمو المدرسة تصحيح الامتحانات مع تحويل النتائج إلى ألوان لتقييم مستوى الطلاب.

وذكرت أن الأسئلة مصممة بشكل يخدم نظام التقييم الجديد بحيث تقيس نواتج التعلم وأهداف الدروس والموضوعات الدراسية، وبشكل يمكن الطالب من معرفة مستواه الحقيقى، إضافة إلى تمكين الوزارة أيضا من قياس مستوى التقييم والتحديث الذى حدث لكل من المنهج وطرق التدريس الجديدة والتى تطبق لأول مرة هذا العام.