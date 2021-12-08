مستشار ألمانيا الجديد شولتس و7 وزراء يسقطون فقرة وأسأل الله العون من صيغة يمينهم الدستورية

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تخلى المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس وسبعة وزراء في حكومته عن إكمال صيغة يمينهم الدستورية بعبارة "وأسأل الله العون" أثناء تأدية اليمين الدستورية في البرلمان اليوم الأربعاء.

في المقابل، أكمل تسعة وزراء أداء يمينهم الدستورية بهذه العبارة.

وأسقط كل وزراء الخضر (خمسة وزراء) في الحكومة الجديدة هذه الصيغة من يمينهم الدستورية فيما رددها كل أعضاء الحكومة من الحزب الديمقراطي الحر (أربعة وزراء).

واستكمل خمسة وزراء من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، يمينهم الدستورية بهذه العبارة بينما أسقطها وزيران هما سفنيا شولتسه وزيرة التنمية وفولفجانج شميت وزير ديوان المستشارية.