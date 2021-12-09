مصدر سعودي ينفي تعيين قائم سعودي بالأعمال في سفارة بلاده بلبنان

نفى مصدر دبلوماسي سعودي ما تردد عن قيام بلاده بتعيين قائم جديد بالأعمال في السفارة السعودية لدى لبنان.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "ما تردد حول ذلك لا أساس له من الصحة".

وكشف أن "ما حدث هو تعيين موظف جديد في قسم الشؤون القنصلية بالسفارة ليحل محل زميل آخر له انتهت مدة بقائه في بيروت وسيعود إلى الرياض".

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية بثت الليلة خبرا نسبته إلى مصدر رسمي لبناني ومفاده إنّ "المملكة العربية السعودية قرّرت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان هو راجح العتيبي "وسيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة".

ويأتي ذلك بعد أزمة دبلوماسية بين لبنان من جهة والسعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى بسبب تصريحات لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي الذي قدّم استقالته يوم الإثنين الماضي، اعتبر فيها الحرب في اليمن "عبثية" وأن جماعة "الحوثيين" تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات" في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران وحزب الله اللبناني الموالي لطهران في اليمن.