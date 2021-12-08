إطلاق تحالف الجامعات الأهلية الذكية eSUN لإجراء أنشطة بحثية وبرامج أكاديمية مشتركة

شهد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعات الأهلية الأربع: العلمين الدولية، والجلالة، والمنصورة الجديدة، والملك سلمان الدولية؛ بهدف إطلاق تحالف للجامعات الأهلية الذكية eSUN لإجراء أنشطة بحثية وبرامج أكاديمية مشتركة، وكذلك توفير التطوير المهني والتدريبى لطلاب تلك الجامعات، فضلاً عن تنظيم أنشطة فى مجال التحول الرقمى، بالإضافة إلى إمكانية إتاحة كل جامعة لمواردها المادية والبشرية لدعم مثل هذه الأنشطة، وتحقيق أقصى قدر من مخرجات البحوث الأساسية والتطبيقية من خلال تسهيل تنقل الطلاب والأكاديميين داخل التحالف.

وتنص مذكرة التفاهم على زيادة التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعة؛ لإجراء المزيد من أنشطة البحث والتطوير المبتكرة، والتعاون فى المشاريع البحثية فى مجالات مثل: الروبوتات، والأنظمة المستقلة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتكامل النظام، والواقع الافتراضي، والرعاية الصحية، فضلاً عن إنشاء برامج تعاونية جديدة بين الجامعات الأربع، ودعم الأنشطة الطلابية مثل النوادي العلمية والمنتديات وزيارات الأماكن الصناعية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والمسابقات.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان رؤية المستقبل، والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.