أكبر شبكة رعاية صحية في جنوب إفريقيا: إصابات الوباء «أكثر اعتدالا» رغم أوميكرون

أشارت مؤسسة "نت كير ليمتد" التي تدير أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة جنوب إفريقيا إلى إصابات أكثر اعتدالا بمرض كوفيد-19، رغم أن المتحور أوميكرون يدفع حالات الإصابة إلى الزيادة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ريتشارد فرايدلاند، في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إن الأعراض التي تظهر على المرضى في مستشفيات "نت كير ليمتد"، بإقليم جاوتينج، الذي يعد بؤرة تفشي الموجة الرابعة من الوباء في البلاد: "أكثر اعتدالا إلى حد كبير من أي شئ مر بنا خلال الموجات الثلاث السابقة".

ويتفق ذلك مع النتائج التي توصلت إليها مستشفيات أخرى في البلاد، والتي أظهرت أن معظم حالات الإصابة بكوفيد-19 لا تحتاج إلى تنفس اصطناعي أو دخول وحدات العناية المركز. ويجري العلماء عشرات الاختبارات من أجل التوصل للمخاطر التي يسببها أوميكرون، وينتظر الإعلان عن الكثير في هذا الصدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.