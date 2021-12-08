الرئيس الأوكراني: محادثات بايدن وبوتين إيجابية

وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القمة الافتراضية التي عقدت بين الرئيسين، الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، بأنها كانت "إيجابية".



ونقلت تقارير إعلامية عن زيلينسكي قوله في كييف:"اعتقد أن النصر بالنسبة لأوكرانيا هو أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا، وسيادتنا واستقلالنا".



وركز الرئيس الأوكراني (43 عاما) على ما اعتبره التزاما شخصيا مهما من بايدن إزاء بلاده، التي تقع في شرق أوروبا، إلا أن زيلينسكي قال إنه سيعلق على تفاصيل المحادثات بعد اتصال هاتفي مع بايدن، يتوقع أن يتم غدا الخميس.



وناقش بايدن وبوتين في القمة الافتراضية أمس الثلاثاء سبل تسوية الصراع في أوكرانيا، حيث يسيطر انفصاليون تدعمهم روسيا على أجزاء من إقليمي دونيتسك ولوهانسك، شرقي أوكرانيا، على الحدود مع روسيا منذ عام 2014. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 13 ألف شخص في القتال منذ ذلك الحين.