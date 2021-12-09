بنكا فرنسا وسويسرا المركزيان يجريان تجربة للتعامل بالعملات الرقمية

أجرى بنكا فرنسا وسويسرا المركزيان تجربة ناجحة لتداول العملات الأجنبية باستخدام العملات الرقمية، حيث وفرت التجربة لهما نظرة "ثاقبة" على التكنولوجيا الجديدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التجربة التي حملت اسم "مشروع يورا" ضمت بنك التسويات الدولي وبنوك "يو.بي.إس" و"كريدي سويس" و"ناتكسيس" وغيرها، حيث تم تحويل واسترداد أوراق مالية فرنسية بقيمة 200 ألف يورو (226090 دولار) بين البنك المركزي الفرنسي ونظيره السويسري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه المؤسسات النقدية في العالم، كيف يمكن أن يغير التقدم في العملات الرقمية، طريقة عمل الأنظمة المالية.

ومن المحتمل أن يصبح بنك الشعب (المركزي) الصيني أول بنك مركزي في العالم يصدر نسخة رقمية من العملة الصينية بهدف مواكبة التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي والسيطرة عليه.

وإلى جانب إصدار عملات رقمية للاستخدام العام، ستستخدم المؤسسات المالية العملات الرقمية للبنوك المركزي باعتبارها عملة لتعاملات الجملة وهو ما سيسهل المعاملات المالية الدولية.