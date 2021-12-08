 إسماعيل عبدالغفار: الدرجات العلمية المزدوجة تعطي الطلاب فرصة مواجهة التحديات عالميا - بوابة الشروق
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إسماعيل عبدالغفار: الدرجات العلمية المزدوجة تعطي الطلاب فرصة مواجهة التحديات عالميا

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 11:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 11:39 م

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، على دور الجامعات فى إعداد خريجين قادرين على مواكبة احتياجات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة من خلال الاعتماد الدولى للبرامج الأكاديمية.

وأضاف عبدالغفار أن الدرجات العلمية المزدوجة بما يسهم فى إعطاء الفرصة للطلاب لمواجهة التحديات المختلفة عالمياً.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان رؤية المستقبل، والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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