 رئيس جامعة جنوب الوادي: تحويل الأسرة المنظمة لحفل أميرة البيلي للتحقيق - بوابة الشروق
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رئيس جامعة جنوب الوادي: تحويل الأسرة المنظمة لحفل أميرة البيلي للتحقيق

الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي
الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي

نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 3:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 3:47 ص

قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه تم إلغاء حفل الشاعرة أميرة البيلي، بسبب إصابة ٢١ طالبًا وطالبة من جرّاء التزاحم والتكدس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" على قناة "ETC"، مساء الثلاثاء، أنّه لم يكن يعلم بحجم الإقبال غير المتوقع على الندوة الشعرية.

وأوضح أنّ الطلاب كانوا في حالة استنفار لدخول الحفل بسبب التدافع الشديد، وعلى أساسه تم إلغاء الحفل، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية، مؤكّدًا اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويل الأسرة المنظمة للحدث للتحقيق.

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